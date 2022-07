Nový předmět o Putinovi i Krymu. K ruským školákům promluví Kadyrov

Co přesně se pod názvem „Rozhovory o důležitém“ skrývá, není jasné. Podle Kremlu má výuka probíhat formou filmů, kvízů, debaty s odborníkem nebo videopřenosu a prezentace, napsala o víkendu ruská státní agentura TASS .

Podle amerického deníku The New York Times to znamená, že nový předmět bude každé pondělí v duchu kremelské propagace. Na školáky čekají přednášky o geopolitické situaci, „tradičních hodnotách“ a „obrození“ Ruska za prezidenta Vladimíra Putina.