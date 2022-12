Obětí sněhové bouře v USA přibývá, lidé strávili na dálnicích i tři dny

Počet známých obětí extrémního zimního počasí ve Spojených státech v pondělí narostl na 48, informovala agentura AP. Západní část silně zasaženého státu New York už eviduje 27 mrtvých, což je o deset více, než hlásila v neděli. Extrémní chlad, který lidem napříč USA narušil vánoční víkend, by měl tento týden ustupovat.

Nejhůře zasažený se zdá být právě stát New York. Deset mrtvých je hlášeno z Ohia, při nehodách ve státech Missouri, Kansas a Kentucky zahynulo šest motoristů. Problémy v dopravě a výpadky proudu trápí i Kanadu, kde po sobotní nehodě autobusu na dálnici zahynuli čtyři lidé a 36 lidí bylo ošetřeno se zraněními.

Přívaly sněhu zejména na severovýchodě uvěznily obyvatele v autech nebo domech. Podle deníku The New York Times zůstávali ve městě Buffalo i skoro tři dny po příchodu blizardu někteří lidé zaseklí v autech na dálnicích či v ulicích. V některých případech skončili v problémech i záchranáři vyslaní do terénu, v neděli bylo podle úřadů vyproštěno ze sněhu 11 opuštěných sanitek.