Oceán a možná i život na vzdálené planetě? Vědec popisuje, co objev znamená

Vědci z americké vesmírné agentury NASA před pár dny oznámili objev, který by mohl být převratný. Pomocí teleskopu Jamese Webba identifikovali možný vzácný vodní oceán na exoplanetě vzdálené 120 světelných let od Země (exoplanetami se označují planety mimo Sluneční soustavu, pozn. red).

Svá zjištění zveřejnili s odkazem na identifikaci „hojného výskytu metanu a oxidu uhličitého a nedostatku amoniaku“ v atmosféře planety. To podporuje hypotézu, že pod atmosférou bohatou na vodík se na K2-18b může nacházet vodní oceán. A co víc: Podle různých náznaků by totiž na planetě v souhvězdí Lva mohl být i život.