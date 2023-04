Odjeďte před protiofenzivou na Krym, radí Rusové lidem na okupovaném území

Analytici podle amerického deníku The New York Times nejčastěji mluví o možném ukrajinském klínu v Rusy okupovaném pásu podél pobřeží Azovského moře nebo přípravě ponižující porážky Rusů na donbaské frontě.

Plány se šíří na twitteru a na komunikační platformě Telegram, která je široce dostupná v Rusku. Do jaké míry jsou dokumenty autentické, není jasné.

Americký deník The New York Times v pátek s odkazem na analytiky napsal, že některé dokumenty vypadají autenticky a část informací by mohla být pro Rusy cenná jako vodítko pro další vojenské kroky Ukrajiny.