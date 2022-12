Osm dívek obviněných z vraždy. Ubodaly muže v centru Toronta, tvrdí policie

Nezvyklý je zejména velmi nízký věk obviněných dívek. Třem z nich je pouhých 13 let, dalším třem 14 let a zbylým dvěma je 16, uvedla v úterý policie. Dívky se zřejmě seznámily na sociálních sítích.

Podle policie se má za to, že dívky se nejprve s mužem hádaly a následně ho napadly a pobodaly. Muž byl s těžkými zraněními převezen do nemocnice, kde však krátce poté zemřel.

Mohamed Ahmed, zástupce ředitele neziskové organizace Success Beyond Limits, která se zaměřuje na mládež, řekl, že organizace nikdy nezaznamenala takto vyostřený konflikt, v němž by figurovaly mladé dívky, píše deník Toronto Star.

„Když vidíme mladé lidi v obtížných situacích, většinou to bývají muži,“ tvrdí. „Pokud jsou dívky zapleteny do násilí, není to zdaleka na úrovni toho, co jsem právě četl,“ dodal.