Pařížanům pijí krev štěnice. Zamořily metro, kina i nemocnice

Přemnožené štěnice už Pařížanům pijí krev. Obyvatelé hlavního města volají po řešení, které radnice stále nepřinesla. Její zástupci jsou ale také bezradní a o pomoc požádali vládu. V dopise premiérce Élisabeth Borneové žádají o vytvoření národní pracovní skupiny, která by se zabývala tím, co označila za „pohromu“ hmyzu, píše France24.

Situace je už natolik vážná, že krom metra, kde si pasažéři ze strachu z nákazy odmítají sedat, se štěnice rozšířily i do další hromadné dopravy, kin, nemocnic a do mnoha domácností. Náměstek pařížského starosty Emmanuel Grégoire řekl francouzské televizi, že „nikdo není v bezpečí. Můžete je chytit kdekoliv a přinést si je domů, a nezjistíte to, dokud se nerozmnoží a nerozšíří.“

Radnice také bojuje za zachování pověsti města. Příští léto by se totiž v Paříži měly odehrávat olympijské hry, připomíná list The Guardain. Vlna paniky a znechucení se šíří i mimo Francii. Zejména se tak stalo poté, co jeden cestující zveřejnil video, na kterém je údajně vidět štěnice na letišti Charlese de Gaulla. Obdobně dostalo lidi a úřady do varu, když řidič vlaku nahlásil, že v jednom z vagonů metra viděl štěnice. Ten byl následně odstaven a deratizován. I tak se dál šíří videa z hemžících se štěnic v pařížském metru.

🚆🇫🇷 FLASH - Une passagère est tombée sur des punaises de lit sur son siège dans un TGV OUIGO entre Paris et Lille. Une autre passagère avait déjà signalé la présence de parasites dans un train il y a quelques jours. (témoins) pic.twitter.com/ehQXAf6DJQ — Mediavenir (@Mediavenir) September 23, 2023

Ministr dopravy Clément Beaune se snaží situaci uklidnit a na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, uvedl, že příští týden svolá provozovatele veřejné dopravy, „aby je informoval o protiopatřeních a o tom, jak více přispět k ochraně cestujících“.

Francouzská národní zdravotnická agentura zatím doporučila lidem, aby si při cestování kontrolovali hotelové postele a byli opatrní při přenášení použitého nábytku nebo použitých matrací do svých domovů.

Putain mais Paris est vraiment infesté de punaises de lit ! Regardez c'est le mur dans les locaux de la RATP 😭💀 pic.twitter.com/KlN1zKhIFT — 𝐦𝐥 ✭ (@mlisonline) September 28, 2023

Problém se štěnicemi se ve Francii táhne už několik let. Předpokládá se, že desetina všech francouzských domácností měla v posledních letech problém se štěnicemi. Jejich odstranění stojí stovky eur a je potřeba ho několikrát opakovat. To je ovšem většinou pro chudší rodiny, které štěnice častěji sužují, finančně velmi náročné a někdy i nemožné.

Mathilde Panotová, šéfka levicové strany La France Insoumise v parlamentu, uvedla, že štěnice „způsobily peklo milionům rodin v této zemi“ a vláda musí jednat. Uvedla také, že když v roce 2019 vyzvala k vypracování mimořádného národního plánu boje proti štěnicím, tehdejší vláda se jí vysmála.

#Nouveau cas de punaises de lit dans un TGV : un passager d’un train reliant Marseille à Paris a signalé et filmé la présence de ces nuisibles sur son siège le week-end dernier. La SNCF a assuré aux voyageurs du wagon un "remboursement intégral de leur billet". (Le Parisien) 🇫🇷 pic.twitter.com/LATHJ0k7sK — Naomie Betu (@NaomieBetu) September 26, 2023

„Chceme, aby to vláda uznala jako problém veřejného zdraví. Musí přestat lidem říkat, aby se s tím prostě vypořádali sami, jako by to byl individuální problém, zatímco firmy si účtují přemrštěné sazby za postřiky chemickými přípravky, vůči nimž jsou štěnice odolné. Je to zdravotní problém a je to také problém duševní, kdy lidé nemohou spát, jsou traumatizováni nebo musí brát antidepresiva,“ řekla francouzskému rozhlasu.

Vláda by podle ní měla koordinovat činnost napříč státními orgány, stanovit cenu léčby a zakázat některé chemické přípravky, které nefungují. Problém se štěnicemi tedy není až tak banální, jak by se mohlo zdát.

Štěnice, které do 50. let 20. století z každodenního života do značné míry vymizely, se v posledních desetiletích znovu objevily a jsou stále odolnější vůči chemickému ošetření. I proto je velice náročné je vymýtit.