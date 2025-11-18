Pařížská dohoda o klimatu selhává kvůli chybějící politické vůli, řekl papež

Hlavní obsah

ČTK
2:08
2:08

Foto: Shutterstock.com

Papež Lev XIV.

Papež Lev XIV. ve vzkazu pro klimatickou konferenci COP30 vyzdvihl nutnost razantnějších klimatických kroků, které povedou k „spravedlivějším ekonomickým systémům“. Politici nemají dostatek vůle řešit klimatické problémy.

Článek

Pařížská dohoda o klimatu selhává, protože k jejímu plnění některým státům a aktérům chybí politická vůle. V noci na úterý to papež Lev XIV. podle médií řekl ve videovzkazu určeném klimatické konferenci COP30 v brazilském Belému. Papež také vyzval k důraznějším ekologickým činům.

Pařížskou dohodu papež označil ve svém projevu k dalším zástupcům církví „za nejsilnější nástroj pro ochranu lidí a planety“. V roce 2015 se státy v dohodě zavázaly, že udrží oteplení ve srovnání s předprůmyslovou érou do dvou stupňů a budou se snažit, aby růst teplot nepřesáhl 1,5 stupně.

„Neselhává dohoda, ale selháváme my v naší odezvě. To, co chybí, je politická vůle některých,“ uvedl papež. Lev XIV. tak vyzval k důraznějším klimatickým činům ze strany států, které podle něj povedou k „silnějším a spravedlivějším ekonomickým systémům“.

Hlava katolické církve neoznačila aktéry, kteří nemají dostatek politické vůle řešit klimatické problémy. Letos však poprvé na klimatickou konferenci OSN nevyslala svou delegaci americká vláda a americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení od pařížské dohody.

Klimatické hrozby už nejsou pro část lidstva vzdálené. „Jeden člověk ze tří žije v situaci velkého ohrožení kvůli těmto klimatickým změnám,“ uvedl papež. Nebrat v úvahu tyto lidi podle Lva XIV. znamená „odpírat naše společné lidství“.

Současný papež pokračuje v silných ekologických apelech, které patřily k hlavním rysům působení jeho předchůdce papeže Františka. Nynější papež, který se narodil ve Spojených státech, také dobře zná situaci v Latinské Americe, neboť řadu let působil jako kněz a biskup v Peru.

