Pátrání po bratranci. Se štěstím přežil Mariupol i výbuch ve věznici zajatců

S osmadvacetiletou socioložkou, která pomáhá shánět peníze na výzbroj pro ukrajinskou armádu, mluvila redakce Seznam Zpráv přímo v Kyjevě na konci dubna. Líčila tehdy, jak složitě o svém bratranci shání informace. „Asi do 8. března jsme měli pravidelný kontakt, pak se to zlomilo,“ říkala tehdy.

Max se z Azovstalu dostal jako válečný zajatec do věznice v Olenivce na Rusy okupované části Donbasu. Že je Max v Olenivce, se jeho rodina dozvěděla od příbuzných Maxova kamaráda, který ze zajetí zavolal. „Na záběrech vojáků opouštějících Azovstal jsme viděli Žeňu, Maxova kamaráda, a předpokládali jsme, že budou spolu. To se potvrdilo,“ říká Olena.

„Je zajímavé, že když krátce předtím volal své matce, řekl, že část zajatců, hlavně těch z pluku Azov, byla přemístěna do jiné budovy. On tehdy říkal, že je to asi kvůli špatným podmínkám a nedostatku místa, ale já si po těch událostech myslím, že to mohlo být záměrné. I když je to jen spekulace,“ říká Nikulinová.