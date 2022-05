„Zdá se, že skapal.“ V Kyjevě mají výstavu válečné kořisti

21. března – Co nejdříve domů,“ stojí v ruštině na dvou stránkách malého zápisníku

Je to válečný deník ruského vojáka, který se po jeho smrti dostal do činžovního domu v centru Kyjeva. Sídlí tu Nadace Serhije Prytuly, jež nakupuje pro ukrajinskou armádu zbraně a vojenské vybavení.

„24. dubna – Huljajpole. Zdá se, že tam skapal,“ dopsal už někdo ukrajinsky červeným fixem do deníčku.

„Je to naše muzeum ruských trofejí,“ ukazuje Maria Pisarenková na kus sestřeleného ruského stíhacího bombardéru Suchoj Su-34. „S tímhle kusem to začalo. Darovali jsme vojákům Iglu, tedy přenosný protiletadlový raketový komplet a taky pick-up, na který se pak trosky letounu naložily,“ říká Pisarenková.

Sestřelit Suchoj se vojákům podařilo díky systému Igla a práci s dronem. „Dovezli nám tenhle kus, abychom viděli, že zbraně od nás fungují a že s nimi pracují. No a takhle ta výstavka začala,“ vysvětluje Pisarenková začátky „výměnného obchodu“. Nadace dává vojákům výzbroj a oni jim posílají důkazy, že ji „náležitě“ používají proti nepříteli.

Teď má budova opevněný vchod a v jejím přízemí i sklepech jsou tuny vojenského a zdravotnického materiálu. „Teď už je to oproti začátkům slabota, protože prakticky všechno směřujeme do distribučních center blíž u východní fronty, tady toho moc nezůstává,“ vysvětluje manažerka komunikace Pisarenková.

Zatímco v únoru a březnu výzbroj pomáhala k odražení útoku na Kyjev, teď je hlavním úkolem uhájit Donbas. Nadace se dvakrát pokusila dodat vybavení a pomoc do Rusy likvidovaného Mariupolu, ani jednou však neuspěla.

S Maxem, jak říká bratranci, se kterým prožila dětství, má rodina jen velmi omezený kontakt. „Asi do 8. března jsme měli pravidelný kontakt, pak se to zlomilo, ale občas se mu podařilo dovolat se mojí tetě, tedy jeho matce, případně poslat SMS. Většinou napsal, že je všechno v pořádku, ale nebyla to pravda. Chtěl jen uchránit rodiče před strachem,“ říká Olena.