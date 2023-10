Hamás přeměnil Gazu ve výkonnou továrnu na zbraně

To je jen zevrubný popis zbraní, které izraelská armáda našla u zlikvidovaných teroristů z Hamásu po útocích na izraelském území. Armáda část sbírky nalezených zbraní ukázala i zahraničním novinářům a přiznala, že ji nález takového arzenálu zaskočil.

„Nebyli jsme překvapení kvůli diverzitě či kvantitě. Víme, že Hamás tyto zbraně má a že je už dlouhou dobu nepřetržitě vyrábí. Co nás překvapilo, byla skutečnost, že se jim povedlo dostat tak velké množství zbraní na území Izraele. Je evidentní, že teroristé plánovali za hranicemi strávit delší časový úsek. Měli s sebou i zásoby jídla a zdravotnických potřeb,“ řekl izraelskému serveru Ynetnews nejmenovaný velitel z Národního institutu pro výzkum zbraní, který zabavený materiál dostal k přezkoumání.

Ve světle informací o výrobě zbraní v Gaze, co se za poslední roky dostaly na veřejnost, skutečně nejde o nic překvapivého.

„Hamás začal dovážet rakety, výbušniny a další zbraně z Íránu po stažení Izraele (z Gazy, pozn. red.) v roce 2005. Ty se dovážely po moři do Súdánu, kde se nakládaly na nákladní vozy a převezly přes Egypt až k hranicím s Gazou, přes niž se dostávají labyrintem tunelů,“ popisuje začátek masivního vyzbrojování a dovážení komponentů pro výrobu zbraní do Gazy agentura Reuters s odkazem na zdroje v západních tajných službách.

To, co se Hamásu během 18 let podařilo vybudovat, popisuje zdroj agentury přímo z nitra organizace jako „mini armádu“ s vlastní vojenskou akademií, kde se vyučují různé specializace od kybernetického boje až po námořní. Momentálně má podle zdroje Reuters tato „mini armáda“ mít k dispozici asi 40 tisíc bojovníků, což je asi čtyřikrát víc, než měl Hamás v 90. letech minulého století.