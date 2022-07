Po práci pro EU na jointa? Starosta Bruselu chce coffeeshopy

V Bruselu by se po vzoru Amsterdamu mohly už brzy otevřít coffeeshopy. Jako součást uvolnění protidrogové legislativy to navrhuje tamní starosta Philippe Close, informoval britský list The Times .

Starosta argumentuje tím, že kdyby se prodej konopí dostal z rukou zločinců, mohly by se úřady soustředit na boj proti obchodu s tvrdými drogami. To by policii umožnilo zaměřit se na přístav Antverpy, který je využíván jako kokainová vstupní brána do Evropy.