Policejní pes vyčenichal nejhledanějšího drogového bosse

Mexické úřady dopadly Rafaela Cara Quintera, jednoho z nejhledanějších drogových bossů. Oznámilo to podle agentury Reuters mexické námořnictvo. Spojené státy za Quinterovo dopadení vypsaly odměnu 20 milionů dolarů (téměř půl miliardy Kč).

Quintero byl v roce 1985 odsouzen za brutální vraždu agenta americké Agentury pro potírání narkotik (DEA). V roce 2013 byl po 28 letech kvůli údajným procesním chybám předčasně propuštěn z mexického vězení, ve kterém měl podle původního verdiktu strávit 40 let. Rozhodnutí o propuštění následně zrušil soud vyšší instance. Quintero se však do vězení nevrátil a a zapojil se znovu do obchodu s drogami.