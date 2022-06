„Znovu jsme selhali,“ říká expertka na válečné zločiny

Právě tam míří mé kroky. Pracovníci institutu dobře vědí, jak složité je prokazovat válečné zločiny. Co všechno je nutné nashromáždit, než se úřady vůbec pokusí přivést zločince ke spravedlnosti. Úkol, před kterým teď stojí Ukrajina, kde zpráv o zločinech, jichž se dopouštějí ruští agresoři, neustále přibývá.

Bosenská odbornice tribunál popisuje jako ne zcela běžný soud, a to kvůli jeho expiračnímu datu. Co se však týče práce, kterou odvedl, byla podle ní skvělá – obzvláště v normativním slova smyslu. Tedy pro vývoj mezinárodních právních norem a stanovení odpovědnosti.

„Poprvé v historii byla před mezinárodním tribunálem stíhána úřadující hlava státu a její nejbližší spolupracovníci ve státních institucích. Byl to velký krok vpřed na poli mezinárodní justice,“ komentuje práci soudu Subašić-Galijatovićová.

Fakt, že se Milošević před tribunál vůbec dostal, je však podle expertky určující. Vidí v tom naději, že by kvůli ruské agresi vůči Ukrajině v budoucnu mohl čelit odpovědnosti i ruský prezident Vladimir Putin.

„V případech mezinárodních ozbrojených konfliktů, útoků jednoho suverénního státu na druhý a dobytí části jeho území, nicméně nestačí stanovit pouze individuální odpovědnost. V takových případech je to odpovědnost státu,“ upozorňuje Subašić-Galijatovićová.

Proces, o kterém mluví, trval 14 let a v jeho závěru byla Srbsku skutečně přiřknuta vina.

Jak napovídá i samotná doba trvání procesu, řešit válečné záležitosti u soudu není snadné. Na jeden z problémů, který by mohl později potkat právě i Ukrajinu, mě odbornice upozorňuje hned několikrát. Jde o to, že mnohé z důkazů, které by agresora mohly usvědčit, najdou vyšetřovatelé jen těžko na území napadeného státu. Dostat se k informacím zevnitř „druhého tábora“ je přitom velmi náročné.