Přes 173 tisíc korun. Takovou slevu dostanou Francouzi na nákup elektrovozu

Elektromobily by měly být dostupné pro všechny. V rozhovoru pro deník Le Echos to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, který zároveň oznámil opatření, jež k tomu má přispět: prémie na nákup elektrovozů se zvýší z nynějších šesti tisíc na sedm tisíc eur (více než 173 tisíc korun).

Kromě toho by se v roce 2023 měl rozjet projekt na pronájem elektromobilů pro nejchudší rodiny. Ty by platily 100 eur měsíčně. Program by měl být dosažitelný i pro pracovníky v profesích, které auto nutně potřebují k práci – například nezávislé zdravotní sestry.

Baterie. Hlavní překážka v tom, aby se elektromobily dostaly na stejnou či lepší cenovou úroveň než běžné vozy se spalovacími motory. A to za stejného nebo ještě lepšího dojezdu na plnou nádrž, nebo tedy nabití. To se už ale za pár let může změnit.

Šéf Elysejského paláce také připomněl svůj plán, aby se ve Francii do roku 2027 vyráběl milion eletromobilů ročně, do roku 2030 pak dva miliony a do roku 2035 by měla mít země stoprocentně elektrický vozový park.