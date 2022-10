Přestane Musk platit Ukrajině připojení k síti? Nahradit ho může EU i USA

Americký miliardář Elon Musk v pátek naznačil, že by mohl přestat platit za internetové služby na Ukrajině. Zdůraznil , že jeho společnost SpaceX nemůže do nekonečna financovat fungování satelitní sítě Starlink, která lidem ve válkou zmítané zemi zajišťuje připojení k internetu. Americkou vládu vyzval, aby výdaje hradila sama.

Musk se může „jednoho dne se probudit a říct si: ‚Tohle už není to, co se mi chce dělat, a je to.‘ A další den se Ukrajinci mohou ocitnout bez internetu,“ vysvětluje dalekosáhlé dopady Muskových rozhodnutí litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis, který mluvil s novináři serveru Politico .

O financování Starlinku v současné době jednají zástupci Evropské unie. Deníku Financial Times to řekli tři unijní představitelé obeznámení s vyjednáváním. Tyto informace potvrdil i litevský ministr zahraničí Landsbergis.

„Došlo mi, že je asi mnohem lepší, aby to byla smluvní dohoda mezi, řekněme, koalicí zemí, které by si mohly koupit službu od pana Muska, službu Starlink, a poskytovat ji Ukrajincům a pokračovat v jejím poskytování Ukrajincům,“ nastínil Landsbergis jeden z možných scénářů spolupráce.

Prozradil, že věc už řešili šéfové diplomacií členských zemí. Téma nadnesl v pondělí šéf unijní diplomacie Josep Borrell a zástupci některých států se k němu připojili, upřesnil litevský ministr zahraničí s tím, že pokud by se iniciativy chopila Evropská unie, bylo by to „ještě lepší“. „Nevím, proč by to nešlo,“ dodal.