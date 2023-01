Při střelbě na západě USA zahynuli tři lidé, podezřelý je na útěku

Policie byla přivolána do prodejny Circle K ve městě Yakima kolem půl čtvrté ráno místního času (12:30 SEČ), kde nalezla tři mrtvé, řekl novinářům náčelník Matt Murray. Dvě oběti byly zastřeleny uvnitř obchodu a třetí venku, což podle úřadů naznačuje, že šlo o náhodný násilný čin.

Poté, co podezřelý zahájil palbu v obchodě, přeběhl ulici a střílel do vozidla, čímž jeho řidiče donutil přesednout na sedadlo spolujezdce. Podezřelý poté auto ukradl a utekl, uvedla policie. Nezveřejnila ale informace o tom, co se stalo s řidičem ukradeného vozu.