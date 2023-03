Přímý střet USA s Ruskem? Zničení dronu může mít vážné dopady

Co se stalo?

Americká armáda uvedla, že v úterý v 7:03 došlo k incidentu nad Černým mořem, kdy „neprofesionální“ a „bezohledné“ manévry dvou ruských stíhaček Su-27 vyústily v poškození amerického dronu MQ-9 Reaper, který armáda posléze musela nechat spadnout do moře. Že se incident stal, potvrdila i ruská strana, ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov ho označil za americkou „provokaci“.

Spojené státy tvrdí, že jedna ze stíhaček do dronu narazila a poškodila mu vrtuli. Během zhruba půlhodinové „konfrontace“ měly ruské letouny opakovaně nejen křížit dráhu dronu, ale i na něj vypouštět palivo.

Moskva tvrdí, že ke kontaktu dronu s ruským strojem nedošlo. Podle Kremlu letoun spadl v důsledku „ostrého manévrování“. Stíhačky se k němu podle Ruska přiblížily, protože se s „vypnutými odpovídači blížil k hranicím“. Antonov dodal, že americké drony shromažďují informace, které následně využívá Ukrajina k útokům na ruské cíle a území.

Washington uvádí, že dron byl v době incidentu v mezinárodním vzdušném prostoru. Podle ukrajinského letectva se střet stal poblíž Hadího ostrova.

Pentagon také avizoval, že se chystá zveřejnit vizuální materiály k incidentu. Dosud se ale neobjevil žádný průkazný materiál, který by podpořil či vyvrátil výše zmiňovaná tvrzení.

Jak obě strany dosud reagovaly?

Spojené státy si kvůli incidentu předvolaly ruského velvyslance Antonova. Ten po schůzce mimo výše zmíněné řekl, že americká letadla a lodě nemají co dělat v blízkosti ruských hranic. Zároveň ale podle ruských médií zdůraznil, že Moskva si nepřeje konflikt s USA.

Ruská ambasáda v USA podle ČTK uvedla, že „je důležité, aby komunikační kanály zůstaly otevřené“ a že Rusko „neusiluje o konfrontaci a stojí o pragmatickou spolupráci v zájmu národů našich zemí“. Antonov měl také jednání s americkým ministerstvem zahraničí označit za konstruktivní, přičemž otázka možných důsledků pro Rusko podle něj nebyla vznesena.

Už v úterý také americká diplomacie prohlásila, že je v přímém kontaktu s vysoce postavenými ruskými činiteli, aby jim ohledně incidentu dala najevo svůj nesouhlas, napsala ČTK.

O jak vážný incident jde?

Z dosavadních reakcí obou stran se zatím nezdá, že by incident vedl k vážnější eskalaci.

Podle informací serveru The War Zone se Washington nedomnívá, že Rusko jednalo se záměrem zničit americký bezpilotní letoun. „Přestože přesné motivace ruských pilotů jsou neznámé, američtí úředníci nevidí žádné jasné náznaky, že zřícení dronu bylo jejich cílem,“ napsal server.

„Byl tam úmyslný záměr zasáhnout proti MQ-9, samotná kolize se ale zdá být výsledkem pouhé nekompetence,“ uvedl podle serveru zdroj z amerického letectva.

Ono „narušování“, čili stínování a pronásledování letounu, je v regionu poměrně časté. Na druhou stranu je ale samozřejmě vzácné, aby skončilo zničením letounu.

„Jde o výsledek typického stínování. Tohle Rusko dělá v mezinárodním vzdušném prostoru pořád. Rusko se často chová, jako kdyby Černé moře bylo jeho vlastním jezerem, což samozřejmě není. Ruská letadla ale v tomto prostoru dělají tyto manévry opakovaně,“ uvedl v rozhovoru pro CNN bývalý velitel armády USA v Evropě Mark Hertling.

Incidentů, kdy se ruská letadla dostanou „blízko“, bylo podle něj v některých letech třeba i několik stovek, ale takové přiblížení a křížení cesty, jaké předcházelo pádu dronu MQ-9, podle něj zcela jistě „není v souladu s mezinárodním právem“.

Média také upozorňují, že pokud je americká verze pravdivá, šlo o vůbec první fyzický kontakt amerických a ruských letounů od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Jaké budou další důsledky?

Na otázku, jak bude pravděpodobně Washington reagovat, odpovídal ve studiu CNN bezpečnostní expert David Sanger, který neočekává žádnou další eskalaci.

„Jsem si jistý, že USA budou reagovat mírně. Prezident Biden bude myslet na to, že se chce vyhnout další eskalaci s Ruskem. Jeho prvním cílem ve válce na Ukrajině je pomoct Ukrajincům, ale druhým cílem je vyvarovat se čehokoliv, co by vedlo k eskalaci a třetí světové válce,“ řekl Sanger. Dodal také, že mírné reakci nahrává i skutečnost, že šlo o bezpilotní letoun a nedošlo ke ztrátám na lidských životech.

Určitou ztrátu nicméně představuje samotný stroj. MQ-9 Reaper rozhodně patří mezi nejdražší drony na světě. Jeho vysoká cena je ostatně považována za jeho hlavní nevýhodu. V roce 2008, tedy rok poté, co vstoupil oficiálně do výzbroje americké armády, si letectvo jeden kus cenilo na 14 milionů dolarů a za následujících víc jak 10 let se cena víc jak zdvojnásobila.

Co se týče dalšího dění, může se stát, že se Rusko pokusí najít zřícený dron a získat z něj potenciálně citlivé informace. Pentagon k tomu řekl, že Rusko dron zatím z moře nevyzvedlo a že USA už provedly blíže neupřesněné kroky k ochraně svého kapitálu.

Podle šéfredaktora serveru The War Zone Tylera Rogowaye by USA v důsledku incidentu mohly rozhodnout, že další lety Reaperů budou doprovázet stíhačky, jako to už v minulosti udělaly při podobných problémech s Íránem. Něco takového by ale podle něj bylo extrémně logisticky a finančně náročné.

Stalo se něco podobného už v minulosti?

Ano. V mezinárodním prostoru došlo ke kritickým přiblížením letadel i plavidel soupeřících států opakovaně. Přímý střet je ale velmi vzácný.