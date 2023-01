Příroda kazí Putinovi ukrajinské plány. Ale brzy se to změní

Měla to být pro Západ krutá zima. Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, světové ceny ropy prudce vzrostly a Moskva přiškrtila téměř veškerý zemní plyn, který dodávala do Evropy. Energetická krize ale zatím neprobíhá tak, jak si ruský prezident Vladimir Putin naplánoval.