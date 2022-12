Proč nikdo nepomohl? V USA řeší, jak mohl sníh zabít tolik lidí

Lidé, kteří byli v době bouře na silnici, často zůstávali ve sněhem uvězněných autech dlouho bez pomoci, záchranáři se několik dní nemohli dostat ani do mnoha domů, protože silnice byly neprůjezdné. Podle počtu obětí byla podle WP bouře v Buffalu a okolí nejhorší od roku 1977. A to i přesto, že úřady vydaly víc varování než při poslední velké bouři před osmi lety, kdy zemřelo 13 lidí.

Washington Post píše, že část lidí sice mířila na předvánoční nákupy, ale mnoho lidí určitě mířilo i do práce. Americký deník zmiňuje i několik komentářů ze sociálních sítí, kde pod příspěvky úřadů lidé prosili o vyhlášení zákazu s tím, že na varování a doporučení jejich zaměstnavatelé nehledí, a jestli nepadne zákaz, budou se muset do práce vydat. „Korporace, pro kterou pracuji, zcela ignoruje vaše doporučení. Chtějí využít nákupního dne navíc. Prosím, zaveďte zákaz, mnoho z nás pracuje zítra od brzkého rána. Vyjedeme a uvázneme někde v této nebezpečné bouři,“ zněl jeden z komentářů. Do práce mnoho lidí podle WP muselo i kvůli tomu, že v pátek se vyplácela výplata. Ve městě, kde žije asi 27 procent obyvatel v chudobě, to mohlo hrát velkou roli.