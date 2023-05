Putin přiznal problém s exodem Rusů do zahraničí

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek nařídil úředníkům, aby vypracovali opatření, jejichž cílem je zvrátit masovou emigraci občanů vyvolanou invazí na Ukrajinu a částečnou mobilizací. Informoval o tom server The Moscow Times .

„V této souvislosti jsou nutná dodatečná opatření k vytvoření atraktivních finančních, sociálních a dalších mechanismů pro zachování lidského kapitálu a snížení odlivu obyvatelstva Ruské federace do zahraničí,“ stojí podle agentury RBC v dekretu.

ANALÝZA. Rusko ztrácí občany i mimo válku na Ukrajině – ve svém vlastním boji s populačním úbytkem. Ten svádí už od 90. let a do zvýšení porodnosti i snížení úmrtnosti značně investovalo. Válka může demografickou krizi prohloubit.

Jedná se tedy o největší vlnu emigrace přinejmenším od pádu Sovětského svazu a možná i od ruské revoluce, kdy do zahraničí uprchlo odhadem 1,16 milionu Rusů. Zemi navíc trápí demografická krize přinejmenším už od 90. let, od kdy do zvýšení porodnosti a naopak snížení úmrtnosti významně investovalo.