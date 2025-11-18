Rada bezpečnosti OSN schválila vyslání mezinárodních bezpečnostních sil do Gazy

Článek
Rada bezpečnosti OSN v úterý schválila rezoluci, která počítá s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do válkou zničeného Pásma Gazy a s možností budoucí cesty k nezávislému palestinskému státu. Informuje o tom agentura AP, podle níž americký návrh prošel v poměru 13 ku nule, když se zdržely Rusko a Čína.
Rezoluce vychází z plánu příměří amerického prezidenta Donalda Trumpa, který mimo jiné počítá s ustavením mezinárodního výboru, v jehož čele by stál Trump a který by dohlížel na dění na palestinském území.
Jak podotýká AP, Washington doufal, že Moskva, která přišla s alternativní rezolucí, nepoužije jako stálý člen Rady bezpečnosti právo veta, aby americký návrh odmítla. Nakonec se tak skutečně stalo.
Hamás je proti
Proti návrhu už se ale podle agentury Reuters postavilo teroristické hnutí Hamás, podle kterého přijatá rezoluce neodpovídá palestinským požadavkům, a na Pásmo Gazy uvaluje mezinárodní poručenství. Hamás také uvedl, že odpor vůči Izraeli za použití veškerých prostředků je legitimní, a odmítl odzbrojení, které je jednou z klíčových součástí Trumpova plánu.
V Pásmu Gazy od 10. října platí příměří, třebaže Izrael i teroristické hnutí Hamás tvrdí, že druhá strana klid zbraní porušuje. Jde jen o počáteční fázi amerického plánu, který počítá s odzbrojením Hamásu, vytvořením civilní palestinské správy Pásma Gazy a postupnou obnovou úzkého pobřežního pásu, který zpustošila dva roky trvající válka Hamásu a Izraele.
Trump přivítal schválení rezoluce
Donald Trump přivítal schválení rezoluce počítající s vysláním mezinárodních sil do Pásma Gazy a s možností budoucí cesty k palestinskému státu.
„Toto se zapíše jako jedno z nejdůležitějších schválení v historii spojených národů a povede k dalšímu míru na celém světě,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Poděkoval zároveň všem členům RB OSN, kteří pro rezoluci hlasovali, a v první řadě Rusku a Číně, které nevyužily své právo veta a zdržely se hlasování.