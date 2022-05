„Rakety dopadají už i na nás“. Ruské pohraničí sklízí plody invaze na Ukrajinu

„V neděli nás probudily výbuchy. Nikdy nevíme, zda střílíme my, nebo oni,“ uvedl pro deník The Guardian Vladimir, který v Bělgorodu vlastní obchod.

„Když konflikt začal, slyšeli jsme, jak odpalují rakety na Ukrajinu. Teď ale dopadají i na nás. Je to jiný zvuk,“ komentuje Vladimir proměnu, ke které v Bělgorodu od začátku války došlo.

Obyvatelé pohraničního města zažívali v prvních týdnech války relativní klid. Ruský plán na bleskové dobytí Kyjeva ovšem selhal a válka se dostala do vleklé fáze. Její přímý dopad nakonec pocítili i Rusové žijící v těsné blízkosti bojů.

Sérii incidentů odstartoval 1. duben, kdy v Bělgorodu vypukl požár ve skladu pohonných hmot. Podle gubernátora Bělgorodské oblasti Vjačeslava Gladkova na areál zaútočily dva vrtulníky ukrajinské armády, které v nízké výšce přeletěly hranice. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov odmítl, že by měla s požárem Ukrajina co do činění.