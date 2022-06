Reakce na rozhodnutí o potratech v USA: hrůza i souhlas

Dnešní rozhodnutí amerického nejvyššího soudu o zrušení práva na potrat je podle prezidenta Joea Bidena tragický omyl a výsledek extremistické ideologie. Prezident tak uvedl v poledním proslovu z Bílého domu. Slíbil, že udělá vše, co je v jeho silách, aby ochránil práva žen ve státech, v nichž důsledek tohoto rozhodnutí nejvíce pocítí. „Toto rozhodnutí vrací Ameriku doslova o 150 let zpět, podle mne je to smutný den pro tuto zemi,“ řekl Biden.