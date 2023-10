Republikáni budou znovu vybírat kandidáta do čela sněmovny USA, Jordan končí

Republikánský kongresman Jim Jordan, který třikrát neuspěl ve volbě předsedy americké Sněmovny reprezentantů, už nebude kandidátem republikánské většiny. Oznámil to dnes bývalý šéf sněmovny Kevin McCarthy poté, co republikáni podle médií v interním hlasování schválili stažení Jordanovy nominace. Nového kandidáta chtějí vybrat zkraje příštího týdne, uvádí list The Washington Post.