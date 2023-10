Rozštěpená i bez velké podpory doma. Ruská opozice v exilu se zasekla

Ukončit režim prezidenta Vladimira Putina a jím rozpoutanou válku na Ukrajině, to je zatím jedna z mála věcí, na které se ruská opozice shodne. Debaty o tom, jak by mělo Rusko po pádu režimu vypadat nebo kdo by měl stanout v jeho čele, ale Putinovy odpůrce v exilu tříští na malé skupinky. Dřívější spory se na pozadí války ještě více prohloubily, a přestože jsou i určité snahy o sjednocení, ty nejdůležitější tváře opozice se odmítají vůbec potkat.

Jak přibližuje analýza časopisu The Foreign Policy, Chodorkovského skupina naléhá na západní vlády, aby uznaly „opoziční instituce“ jako legitimní zástupce ruské společnosti, protože jí to pomůže konkurovat jiným uskupením, která podporují válku na Ukrajině. Významnější mezinárodní podporu, na rozdíl třeba od běloruské opozice vedené Svjatlanou Cichanovskou, ale ruské opoziční skupiny nemají. Přispívá k tomu i jejich roztříštěnost.

Opoziční politici, kteří odmítli odejít do exilu, jsou nyní za mřížemi. Alexej Navalnyj od roku 2021, kdy se vrátil do Moskvy poté, co se v Německu zotavil z otravy novičokem. Kromě něj také například Vladimir Kara-Murza, který se po zahájení invaze vrátil do Ruska ze Spojených států, a Ilja Jašin, stálice ruské opoziční politiky, který slíbil, že zůstane v Moskvě.