Ruská krematoria nestíhají, docházejí i prostory na pohřbívání

„Práce je dost,“ podotýká Boris Jakušin, majitel krematoria ve třetím největším ruském městě Novosibirsku. Podobně jako jiní pracovníci ruského pohřebního průmyslu mluví o nevídaném zájmu o pohřební služby. Ten vyplývá z probíhající války na Ukrajině i vysokého počtu úmrtí na covid-19, popisuje investigativní web The Insider.

Ruské ministerstvo obrany přitom ve své poslední aktualizaci ze září uvedlo, že počet obětí invaze je asi 6 tisíc. Na druhé straně nezávislá mediální analýza údajů z otevřených zdrojů uvedla, že ruské ztráty dosahují mnohem vyšších čísel, připomíná deník The Moscow Times.

Nátlak zažívá i jižně položený Rostov na Donu poblíž ukrajinských hranic. Město je hlavním místem, kudy se transportují těla z fronty. Podle Jevšikova se zde staví nové krematorium, které by mělo poptávku uspokojit.

Rusko ztrácí občany i mimo válku na Ukrajině – ve svém vlastním boji s populačním úbytkem. Ten svádí už od 90. let a do zvýšení porodnosti i snížení úmrtnosti značně investovalo. Válka může demografickou krizi prohloubit.

Podle deníku The New York Times se rozloha hřbitova během posledních dvou měsíců rozšířila asi sedmkrát. Časově to odpovídá krvavé ofenzivě ruských vojáků a žoldnéřů, kteří se teď pokoušejí získat území na východě Ukrajiny, zejména v okolí Bachmutu.