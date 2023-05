Ruské lodě u Nord Streamu: Bývalý rozvědčík nahrál jejich komunikaci

Dílek do komplikované skládačky, která vede k odhalení toho, co se na dně Baltského moře ve skutečnosti odehrálo, nyní doplnil investigativní dokument severských médií, který mapuje podezřelé pohyby lodí v oblasti výbuchu.

Desítky let byl důstojníkem britské námořní rozvědky. Specializoval se zejména na zachytávání komunikace ruských lodí v Baltském moři. V roce 2018 odešel do důchodu, ve své činnosti ovšem stále pokračuje. Odposlouchávání rádiové komunikace se věnoval i několik měsíců před tím, než obě větve Nord Streamu explodovaly, v době, kdy se v jeho blízkosti začaly objevovat podezřelé ruské lodě.

„Když jsem tyto zprávy dostával, netušil jsem, že budou důležité. Je to velký příběh. Je to velká záhada. Spousta lidí se snaží přijít na to, co se stalo. A myslím, že údaje, které jsem získal, jsou toho součástí,“ uvedl muž vystupující pod jménem James.