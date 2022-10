Ruské rakety uvěznily v dole 850 horníků. Má to happy end

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v pondělí oznámil, že do země pozval nové ruské vojáky a zároveň obvinil Ukrajinu z přípravy útoku proti své zemi. Kyjev už delší dobu varuje před vpádem z běloruské strany, v úterý ale ukrajinský generální štáb uvedl, že bezprostředně to nehrozí. Přesto se na to ukrajinská armáda připravuje.