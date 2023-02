Rusko chválí Waterse za projev v OSN. „Užitečný idiot,“ reagoval Lipavský

„Má štěstí, že mluví v New Yorku, ve svobodné zemi, může říct svůj názor, cokoli chce, a to i o ruské agresi a jak špatná je. Kdyby byl v Rusku, tak by vzhledem k tomu, co řekl, mohl už teď být ve vazbě,“ řekl podle agentury Reuters albánský velvyslanec při OSN Ferit Hoxha.