„Chcete, aby tato válka skončila?“ píše zpěvák Roger Waters Putinovi

Spoluzakladatel rockové skupiny Pink Floyd Roger Waters minulý měsíc šokoval svět rozhovorem, v němž se zastával Ruska a jeho kroků na Ukrajině a obhajoval Čínu v jejích postojích v otázce Tchaj-wanu.

Kontroverze vyvolaly i další hudebníkovy kroky. Na začátku měsíce Waters napsal otevřený dopis ukrajinské první dámě Oleně Zelenské, ve kterém obvinil „extrémní nacionalisty“ na Ukrajině, že přivedli zemi „na cestu do této zničující války“. Vyzýval ji přitom, aby svého muže přiměla k vyjednávání s Ruskem a pomohla „zastavit krveprolití“.

Zelenská Watersův dopis odbyla slovy, že o mír prosí špatného prezidenta. Britský hudebník v reakci na to zveřejnil otevřený dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, v němž vyzývá k míru a diplomatickému řešení sporů na Ukrajině, upozorňuje server NME.

„Chtěl byste, aby tato válka skončila? Kdybyste odpověděl ‚Ano, prosím‘, to by okamžitě ulehčilo situaci. Kdybyste vystoupil a řekl ‚Ruská federace také nemá žádné další územní zájmy kromě bezpečnosti ruskojazyčného obyvatelstva Krymu, Doněcka a Luhanska (sic), to by také pomohlo,“ stojí v dopise.

Waters také Putina vybídl, aby svět ujistil o tom, že Rusko nemá v úmyslu ovládnout Evropu „počínaje Polskem a zbytkem pobaltských států“. Apeloval přitom na Putina jako někoho, kdo má „děti a vnoučata, stejně jako většina mých bratrů a sester po celém světě, a nikdo z nás by z takového výsledku neměl radost“.

Roger Waters Los Angeles, CA Sunday 25th September 2022 Recently I have been reading comments on social media, asking... Posted by Roger Waters on Monday, September 26, 2022

„Mohli bychom také všichni přestat hrát zoufale nebezpečnou hru na jaderné kuře, která jestřábům na obou stranách Atlantiku zřejmě tak vyhovuje, a pustit se do ní. Jo, prostě se navzájem a celý svět vyhodit do povětří,“ uvádí v dopise zpěvák.

Ve svém apelu se Waters věnuje také otázce možného vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem. „Pokud jsem správně četl vaše předchozí projevy, chtěl byste vyjednat neutrální stav pro suverénní sousední Ukrajinu. Je to tak správně? Za předpokladu, že by se takový mír podařilo vyjednat, musel by obsahovat naprosto závaznou dohodu, že už nikdy nikoho nenapadnete,“ tvrdí hudebník.

„Já vím, já vím, USA a NATO napadají jiné suverénní země, kdykoli jim upadne klobouk nebo pro pár barelů ropy, ale to neznamená, že byste to měli dělat vy, vaše invaze na Ukrajinu mě naprosto zaskočila, je to ohavná agresivní válka, ať už vyprovokovaná, nebo ne,“ skončil svůj dopis poněkud kriticky Waters.

Zrušené koncerty v Polsku

Watersovy kontroverzní postoje ohledně války na Ukrajině se mezitím začaly propisovat také do jeho hudební kariéry. Městská rada polského města Krakova se rozhodla projednat návrh, zda Waters nebude kvůli svým názorům na ruskou invazi na Ukrajinu ve městě nežádoucí osobou. Radní Lukasz Wantuch vyzval obyvatele města, aby jeho koncerty bojkotovali.

Společnost Live Nation Polska v sobotu uvedla, že koncerty, které se mají uskutečnit v dubnu příštího roku v polském Krakově, byly zrušeny. Podrobnosti neuvedla.

Waters o den později na Facebooku popřel zprávy polských médií, že jeho tým koncert zrušil. Zároveň obvinil radního Lukasze Wantucha z „drakonické cenzury své práce“. „Zdá se, že Lukasz Wantuch netuší, že jsem celý život, a to i za cenu osobních ztrát, pracoval ve službách lidských práv,“ napsal hudebník na sociální síti.

Následně se potvrdilo, že koncerty v městem vlastněné aréně zrušil radní Wantuch s tím, že „město nebude tolerovat, aby byl prostor využíván pro umělce šířícího myšlenky, které jsou pro většinu lidí v Polsku nepřijatelné“. Wantuch dodal, že v soukromých prostorách Waters stále vystupovat může.

Osmasedmdesátiletý protiválečný aktivista Waters, který kapelu Pink Floyd v roce 1985 opustil, se s oblibou vyjadřuje k politickým záležitostem. Izrael například označil za „stát apartheidu“, pranýřoval podporovatele brexitu, vyjádřil opovržení nad americkým exprezidentem Donaldem Trumpem a kritizoval „vládnoucí třídu“ za uvěznění zakladatele WikiLeaks Juliana Assange, připomíná server Politico.