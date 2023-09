Rusko cítí, že se vítr obrací. Zahájilo bitvu o ztracené pozice v OSN

Na to jsou dva různé pohledy. První říká, že rezoluce Valného shromáždění OSN 60/251, která radu v roce 2006 ustavila, doslova udává, že členové rady budou dosahovat nejvyšších standardů v ochraně a prosazování lidských práv. To je podmínka, kterou z našeho pohledu Rusko zjevně neplní.

Druhý pohled konstatuje, že Rada OSN pro lidská práva je politický orgán. Názory zemí světa na to, co je nebo není dodržování lidských práv, se liší. Způsobilost ke členství v radě v posledku není dána splněním nějakých objektivních kritérií, nebo názorem konkrétní zprávy. Nezáleží na výsledku nestranného a odborného vyšetřování, ale čistě na rozhodnutí Valného shromáždění OSN – prostě na sčítání hlasů.

To není nic specifického pro Radu OSN pro lidská práva – podobně drží svými hlasy členské státy kontrolu do značné míry nad všemi mezinárodními organizacemi.

To bylo skoro o 50 zemí méně než pro rezoluci Valného shromáždění odsuzující agresi o měsíc dříve. Tehdy se skoro 60 zemí zdrželo. Toto hlasování o novém obsazení rady proběhne o rok a půl později v o něco posunuté mezinárodní atmosféře. Neumím odhadnout šance, že se Rusko do rady dostane. Spíš bych řekl, že ty hlasy nemá.

Jak velký význam má nadcházející hlasování o znovuzvolení Ruska do rady z hlediska mezinárodního postavení a důvěryhodnosti země? Jaké mohou být potenciální důsledky toho, že by Rusko své místo v radě znovu získalo ?

Členství v radě má pro Rusko nepochybně velký symbolický význam. Nebo viděno naopak, Rusku určitě do nějaké míry záleží na zbavení se cejchu toho, kdo byl z rady vyloučen. Na druhou stranu bych výsledek hlasování o členství Ruska v radě nepřeceňoval. Podle mě Rusko nemá moc co ztratit. Cítí pozitivní dynamiku v části mezinárodního společenství.

Za svou kandidaturu o místo v radě Rusko nic nedá. Členství v radě s sebou nenese nějaká konkrétní materiální privilegia, nicméně dalo by Rusku možnost viditelněji prosazovat svůj pohled. A samozřejmě by v očích podstatné části ukázalo, že jeho vyloučení vloni byl omyl, že mu jako velmoci přirozeně místo v radě patří.

Na to neumím odpovědět. Viděl jsem krátké citace z dokumentu na některých zpravodajských serverech, ale není to nic obsažného. Jak jsem pochopil, Rusko jednoduše slibuje vyřešit případné lidskoprávní problémy, které by se ho mohly týkat. Ale to, co jsem viděl, neznamená nic.