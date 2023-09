Rusko našlo způsob, jak „nakrmit“ armádu. Razie na migranty ze Střední Asie

V polovině září, týden před výročím zahájení mobilizace v Rusku, Vladimir Putin oznámil, že v roce 2023 podepsalo již 300 000 dobrovolníků smlouvu s ministerstvem obrany a začlenilo se do ruských ozbrojených sil. Stejný počet byl podle oficiálních údajů mobilizován od 21. září do 29. října 2022.

Nábor „dobrovolníků“ však není jedinou strategií, k níž se ruské úřady uchylují, aby měly vojáky do války, píše web Meduza. V posledních měsících věnuje Rusko zvýšenou pozornost také lidem ze Střední Asie. Některým z nich bylo výměnou za podpis smlouvy slíbeno urychlené udělení občanství. Ty, kteří již ruské pasy získali, nutili do vojenských náborových středisek a hrozili jim deportací za vyhýbání se mobilizaci.

Novinář Šer Hašimov pro deník The Beet (newlestter webu Meduza zaměřený mimo jiné na oblast Střední Asie, pozn. red.) zjišťoval, co si o hrozbě poslání na frontu myslí sami migranti a jejich příbuzní.

„V Rusku mám dva syny. Starší z nich je podnikatel a mladší studuje,“ říká Nargiz, matka dvou mužů, která žije na severozápadě Tádžikistánu. Rozhodnutí nechat své děti odjet do Ruska pro ni bylo těžké a stále si není jistá, zda udělala správnou věc.

Její manžel zmizel v Rusku koncem roku 2000, když tam odcestoval za prací. Z bezpečnostních důvodů Nargiz požádala deník The Beet, aby jména jejích synů neuváděl. Také identita všech ostatních migrantů byla kvůli bezpečnosti změněna.

„Bylo tak těžké slyšet o šikaně a špatném zacházení, kterému po léta čelili. Poté, co začala ruská invaze, mi vyprávěli o inzerátech, které začali vídat v okolí (slibujících zjednodušené ruské občanství), a já je prosila, aby nedělali žádné hlouposti,“ vzpomíná Nargiz. Stejně jako nespočet dalších rodičů ve Střední Asii má o své syny v Rusku strach.

Od poloviny srpna provádí policie po celé zemi razie, při nichž zadržuje stovky pracovních migrantů. Zdá se, že cílem jsou nejčastěji muži, kteří nedávno získali ruské občanství, ale nezaregistrovali se k vojenské službě. Podle zpráv z médií jim policisté na místě vydávali předvolání, nebo je násilím odváděli do vojenských náborových středisek.

„Úřady zátahy zdůvodňují tím, že poté, co se migranti stanou ruskými občany, zapomínají se přihlásit k vojenské službě. Údajně tak strážci zákona pomáhají novým občanům plnit jejich povinnost,“ uvádí Valeria Vetoškinová, právnička z lidskoprávního projektu První divize.

A nedávná prohlášení představitelů ruských úřadů její podezření potvrzují. 28. srpna předložil poslanec Státní dumy Michail Matvejev návrh zákona, který by umožnil zbavit Rusy občanství, pokud se vyhýbají mobilizaci nebo se včas nepřihlásí k vojenské službě.

„V praxi se rodáci z cizích zemí, kteří získali ruské občanství, často vyhýbají vojenské registraci a ignorují skutečnost, že občanství dává nejen práva, ale i odpovídající povinnosti,“ píše se ve zprávě k návrhu zákona. Již dříve Matvejev navrhoval nejen lidi získaného občanství zbavit za vyhýbání se vojenské povinnosti, ale také je vyhostit z Ruska a deportovat do země, odkud pochází. Tato opatření nakonec do návrhu zákona zahrnuta nebyla.

„Dostal jsem zprávu od tádžického známého z Petrohradu. Psal, že ho násilím odvádějí do vojenského náborového střediska,“ říká Muboris, tádžický kuchař žijící v Moskvě. Chybí mu jeho početná rodina v Isfaře, a tak udržuje kontakt s desítkami krajanů po celém Rusku, zejména s těmi ze severního Tádžikistánu. „Jeden známý říkal, že ho přepadli a že neví, co má dělat. Pak mi přestal odpovídat na zprávy,“ dodal Muboris.

V důsledku dvoudenní razie ve skladu zeleniny na jihu Petrohradu odvezli na okresní vojenský náborový úřad přes sto migrantů, již nedávno obdrželi ruské pasy. Podobné razie proběhly v Belgorodu, Čeboksarech a Novočeboksarsku, Kurganu, Krasnodaru a Krasnojarsku. V každém městě donutily ruské úřady desítky migrantů k přihlášení do vojenské služby. „O podobných nájezdech v Moskvě jsem zatím neslyšel, ale mám získané občanství, tudíž mám i obavy. Mohou si pro mě přijít do místa mého bydliště,“ sděluje Muboris.

Prodavač potravin z Uzbekistánu Achmad žije v Rusku více než 15 let. Dokonce tam přestěhoval svou rodinu, ale o občanství nepožádal. „Jednou ráno jsem vedl děti do školky, když k nám přišli dva muži čekající před vchodem, chtěli vidět moje doklady. Řekli mi, abych šel do místního vojenského náborového střediska,“ vzpomíná Achmad.