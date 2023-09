Rusko má informace o chystaných útocích na další plynovody, tvrdí Lavrov

Rusko má údajně informace o pokusech vyhodit do povětří plynovody TurkStream a Blue Stream, kterými se přepravuje zemní plyn z Ruska do Turecka po dně Černého moře. Podle agentury TASS to v pátek prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během návštěvy Bangladéše.