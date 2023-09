Rusko se musí stáhnout z celého území Ukrajiny, řekl Pavel v OSN

Český prezident Petr Pavel ve svém úterním projevu před Radou bezpečnosti OSN znovu ostře odsoudil Rusko, které od loňska vede útočnou válku proti sousední Ukrajině. Její porážka by podle něj byla vítězstvím brutality a bezpráví, a proto by žádná země neměla vůči tomuto konfliktu zůstat neutrální.

„Znovu se nám dostává hořkého ponaučení, že s jídlem jen roste agresorova chuť. Netýká se to jen Ruska a Ukrajiny, týká se to nás všech. Konečné vítězství Ukrajiny znamená vítězství právního státu a respektu k ostatním, zatímco její porážka by dovolila zvítězit brutalitě a bezpráví. Není možné, aby jakákoli země byla vůči tomuto konfliktu neutrální,“ řekl Pavel.