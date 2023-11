Rusko řeší plány stavby podmořského tunelu na Krym. Jedná s Čínou

Americký deník The Washington Post (WP) získal od zdrojů z ukrajinských bezpečnostních složek možnost nahlédnout do zachycené komunikace mezi ruskými a čínskými představiteli. Šlo v ní o výměnu informací a postojů obou stran ohledně možnosti budování tunelu pod Kerčským průlivem čínskými firmami.

Stavba by podle zdrojů listu z americké administrativy čelila velkým výzvám – byla by drahá, trvala dlouho a její realizace v době, kdy ji může ohrožovat válka, by byla extrémně náročná.

Deníkem oslovení experti na mezinárodní dopravní projekty tohoto typu uvedli, že technicky vzato je vybudování tunelu pod Kerčským průlivem proveditelné a že Čína má na takový úkol dostatečné know-how i technologie. Velikostí by mohlo jít o projekt srovnatelný s probíhající stavbou tunelu mezi německým ostrovem Fehmarn a dánským ostrovem Lolland, která má stát 8,7 miliardy dolarů a trvat osm let.

Vzhledem k probíhající válce je podle expertů nepravděpodobné, že by mohly být využity lodě schopné hloubit mořské dno, což by mělo znamenat, že stavba by byla závislá na klasické technologii ražení tunelů. Ta se podle odborníků sice nedá snadno sabotovat, ale vyžaduje i rozsáhlé zázemí na povrchu, které by se mohlo stát cílem ukrajinských útoků.