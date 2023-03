Rusko zahájilo stíhání soudců, kteří vydali zatykač na Putina

Ke smlouvě zřizující soud se Kyjev sice formálně nepřipojil. Dvakrát mu ale udělil pravomoc zabývat se válečnými zločiny spáchanými na ukrajinském území. V praxi to znamená, že ICC může prošetřovat veškeré zločiny v období od revoluce na Majdanu na přelomu let 2013 a 2014 až do současnosti.