Rusové se brání nadoraz. Je ukrajinský protiútok odepsaný?

Hlavní ukrajinskou ofenzivu ze Záporoží směrem na jih k moři by zřejmě ani největší optimista v Kyjevě neoznačil za úspěšnou .

Ukrajinský útok probíhá v očekávaném směru: hlavní snaha se ze Záporoží ubírá směrem na jih k moři. Její průběh by zřejmě ani největší optimista na ukrajinské straně nemohl označit za úspěšný. Rozloha osvobozeného území je zatím zhruba 100 kilometrů čtverečních. A to v situaci, kdy Rusko stále okupuje kolem 100 tisíc kilometrů čtverečních ukrajinského území.

Co tedy skutečně můžeme říct o současné situaci? Uvázl ukrajinský útok po čtvrtroce definitivně v ruské obraně, nebo ji ještě může prorazit?

V současnosti jde zjevně o vedlejší směr ofenzivy, který má hlavně vázat a vyčerpávat ruské jednotky. Pochopitelně ale nevíme, jaké byly původní plány ukrajinského velení. Je možné, že za jiného vývoje, v případě rychlejšího postupu v tomto směru, by se stal útokem hlavním. Míří totiž ke strategicky důležitému Mariupolu. Ovšem od něj dělí přední ukrajinské oddíly vzdušnou čarou nějakých 80 kilometrů, a nic tedy nenasvědčuje tomu, že ho v dohledné době mohou dosáhnout.

Brzy ráno 4. června se ukrajinské jednotky pustily do větších pozemních operací. Rozsahem jednotlivé akce nebyly masivní. Účastnily se jich maximálně nízké stovky mužů, ale to je na ukrajinské frontě běžné. Soustředit na jednom místě více mužů a techniky si Ukrajina dovolit nemůže, například proto, že nedokáže spolehlivě ochránit své pozemní jednotky před letectvem protivníka.

Ukrajinské velení ovšem do boje povolalo další síly čekající v záloze, aby oddíl uchycený na okraji Novodarivky Rusové zcela nezničili. Ukrajinská technika vjela i do druhého připraveného průchodu. Když byly všechny vozy a tanky v koloně, objevily se další dva ruské tanky. Ukrajinci se pokusili projet průchodem co nejrychleji, ale risk se nevyplatil: vyjeli z vyčištěné stopy a všechna vozidla v koloně postupně znehybnily miny.