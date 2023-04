Rusové se chlubí záběry vyvěšení vlajky nad Bachmutem. Město ale neovládli

Americký server The Warzone s odkazem na nezávislé pozorovatele , kteří poskytli geolokační potvrzení, píše, že vlajka je skutečně umístěna tam, kde tvrdí Prigožin. Vagnerovská propaganda toho samozřejmě využívá a mluví o „osvobození“ nových částí města. To je ovšem velmi přehnané tvrzení.

The Warzone dodává, že nic nenasvědčuje tomu, že by do centra města vstoupily ve velkém počtu žoldnéřské jednotky. Velmi pravděpodobně tam operují průzkumné či speciální jednotky.