Rusové údajně hromadí letectvo na hranicích s Ukrajinou

Západní tajné služby naznačují, že Rusko shromažďuje letectvo v blízkosti hranic s Ukrajinou. To svědčí o tom, že se Moskva chystá nasadit do války další stíhačky a vrtulníky, aby podpořila zadrhávající se pozemní ofenzivu. Informoval o tom web Financial Times (FT) s odkazem na úředníky, kteří byli seznámeni s informacemi sdílenými mezi členskými státy NATO.

Obavy podle listu přiměly spojence Ukrajiny k rychlejším dodávkám prostředků protivzdušné obrany a dělostřelecké munice.

Americký ministr obrany Lloyd Austin na úterních jednáních se spojeneckými zeměmi podporujícími Ukrajinu zdůraznil hrozbu, kterou ruské letectvo představuje. Uvedl, že ruské letectvo představuje stále významnou sílu.

Vyčerpané ruské pozemní síly. Připravené letectvo

„Ruské pozemní síly jsou dost vyčerpané. To naznačuje, že pozemní válku promění ve vzdušný boj. Pokud mají Ukrajinci přežít… potřebují mít co nejvíce možností protivzdušné obrany a co nejvíce munice,“ uvedl vysoce postavený představitel americké administrativy pro web Financial Times.

Z hodnocení zpravodajských služeb však vyplývá, že ruské letectvo je „ve skutečnosti docela zachovalé“, jak uvedl vysoce postavený diplomat NATO.

„Více než 80 procent (letadel, pozn. red.) je pravděpodobně nezávadných a dostupných… Očekáváme tedy, že se připravují na zahájení letecké kampaně a že se skrze nynější útoky snaží vyřadit ukrajinskou protivzdušnou obranu,“ uvedl diplomat.

K závěru, že Rusko nasadí stíhačky a vrtulníky až poté, co se zdá, že pozemní síly jsou vyčerpané, dospěl i americký think-tank Institut pro studium války (ISW). Podle něj jde o neobvyklou taktiku. Letectvo se totiž běžně používá, aby pomohlo pozemním silám, to však Rusko vůbec nedělalo, přestože má ve vzdušných silách obrovskou převahu a navíc jsou stroje obecně v dobré kondici.

O důvodech se dá pouze spekulovat. Možností může například být, že Rusko nemá dostatek vycvičených pilotů. Stíhačky a vrtulníky také Rusko může považovat za příliš zranitelné vůči ukrajinské protivzdušné obraně.

USA považují zásobování Ukrajiny municí za klíčové

„(Austin) velmi jasně řekl, že máme jen málo času na to, abychom Ukrajincům pomohli připravit se na přicházející ruskou ofenzivu, a že mají zcela konkrétní potřeby,“ uvedl nejmenovaný úředník pro FT.

Na tiskové konferenci později v úterý Austin podle webu The New York Times (NYT) uvedl, že USA nevidí bezprostřední známky „masivního leteckého útoku“, ale že Washington a jeho spojenci spěchají, aby na Ukrajinu dodali co nejvíc prostředků protivzdušné obrany.

„Víme, že Rusko má značné množství letadel… a že mu zbývá spousta kapacit,“ řekl Austin. Současná ukrajinská protivzdušná obrana podle něj nestačí. „Chceme se ujistit, že mají schopnost se chránit v případě, že se Rusko rozhodne zapojit do boje své letectvo,“ dodal.

„To, na co se nyní musíme skutečně soustředit, je schopnost Ukrajiny bránit se ve vzduchu, a to budou dělat prostřednictvím protivzdušné obrany, vybavené vhodnou municí. Stíhačky nejsou a nebudou proti ruskému letectvu tak účinné jako integrovaný systém protivzdušné obrany,“ uvedl nejmenovaný americký představitel pro FT.

Tuto strategii potvrdil i americký prezident Joe Biden. Ten prohlásil, že USA nepošlou stíhačky F-16, ale připustil, že s pokračující válkou pravděpodobně Ukrajině nějakou formu zdatnějšího a modernějšího letectva přece jen poskytnou. Nebo alespoň dají zelenou tomu, aby stíhačky F-16 na Ukrajinu poslaly jiné státy, napsal web FT.

Příslib další vojenské pomoci

Varování před chystaným ruským leteckým úderem přichází v době, kdy 54 západních spojenců Ukrajině přislíbilo další vojenské vybavení. Očekává se, že Spojené státy oznámí další balíček pomoci ještě tento týden. Ten by podle Financial Times měl zahrnovat právě především výše zmíněné prostředky protivzdušné obrany a munici.