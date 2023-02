Zprávy z bojiště: Velká ruská ofenziva nemá výsledky. Ale ještě nekončí

Jde ovšem o první nasazení této zbraně, která může ukrajinské pobřežní obraně v blízké době způsobit značné potíže. Není zatím jasné, zda jde o zbraň ryze ruského původu, nebo stejně jako v jiných případech výsledek spolupráce s Íránem. Ten má s podobnými plavidly rozhodně větší zkušenosti, v principu ovšem nejde o nic, co by Rusko nemohlo postavit vlastními silami.

Někteří, například bývalý australský generál a komentátor Mick Ryan , uvádí, že jde dosud především o „průzkum bojem“ a přípravu na hlavní útok. Je pravdou, že do akce jsou zatím zapojeny téměř výhradně jednotky, které už na frontě působily, a ani jedna strana nesáhla nijak hluboko do svých rezerv. Moskva ovšem jednoznačně převzala iniciativu a má zjevně útočné úmysly.

„Poskytněte nám na obranu před Rusy vaše moderní stíhačky – a to co nejrychleji,“ naléhavě žádal minulý týden v Londýně, Paříži i Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zatím bez úspěchu. Největší šanci má v Bratislavě.

Co přesně je cílem ruského útoku, není samozřejmě jasné (navíc cíle se mohou měnit podle situace). Podle některých se to zdá být město Lyman, které ukrajinské jednotky osvobodily na přelomu září a října (mimochodem, v operaci, která znovu neskončila obklíčením bránících se jednotek, byť situace se pro to zdála příhodná). Ukrajinské velení to ovšem patrně předpokládá, protože kolem Lymanu podle ukrajinských zdrojů buduje další obrannou linii.