Ukrajinské eso drží v rukou Slováci. V cestě stojí Ficova kampaň

I když se mu dostalo vřelého přijetí, západní podporovatelé Ukrajiny dali najevo, že letouny teď nejsou prioritou. To, že Kyjev nemůže v dohledné době stíhačky nebo bitevní letouny očekávat, píše i americký list The Washington Post.

Naznačují to i zdrženlivé reakce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona i vyjádření Američanů. Macron řekl, že předání stíhaček Ukrajině nevylučuje, podle něj to však „neodpovídá dnešním potřebám“.

Z Washingtonu zaznělo, že Ukrajina má dostatek letadel ze sovětské éry a že poslat další stroje by bylo komplikované a časové náročné. Na dotaz, zda USA poskytnou letouny F-16, odpověděl prezident Joe Biden lakonicky „ne“.

Mluvčí Bílého domu pro otázky bezpečnosti John Kirby podotkl, že s dodávkou F-16 by se musel pojit i výcvik pilotů, protože ukrajinská strana západní stíhačky dosud nevyužívala.

Ruský prezident Vladimir Putin využil 80. výročí vítězství Sovětského svazu v bitvě u Stalingradu k tomu, aby varoval západní státy před zapojením do války na Ukrajině.

Německo o dodávce letadel podle kancléře ani ministryně zahraničí „nediskutuje“. Polský prezident Andrzej Duda o víkendu prohlásil, že země má málo stíhaček F-16 na to, aby je Kyjevu poskytla.

BBC také píše, že i když jsou víceúčelové letouny F-16 už starší generace, Ukrajinci by s nimi mohli proti Rusům zaútočit i za svými hranicemi. A Západ se obává, že by to mohlo konflikt eskalovat.