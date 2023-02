Putin otevřeně pohrozil: Tentokrát se neomezíme na tanky

Ruský prezident Vladimir Putin využil 80. výročí vítězství Sovětského svazu v bitvě u Stalingradu k tomu, aby varoval západní státy před zapojením do války na Ukrajině.

„Je to neuvěřitelné, ale pravdivé: opět nás ohrožují německé tanky Leopard, které mají na boku kříž,“ pokračoval prezident, který před vystoupením uctil památku padlých sovětských vojáků.

„Ti, kteří zatahují Německo do nové války s Ruskem a očekávají, že porazí Ruskou federaci, zjevně nechápou, že konflikt bude úplně jiný,“ řekl ruský vůdce. V reakci na hrozby se Rusko podle něj tentokrát neomezí jen na obrněná vozidla. „Každý by to měl pochopit,“ dodal Putin.