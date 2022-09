Zprávy z bojiště: Putinův velký den může přehlušit velká porážka

Dodejme, že ukrajinské údaje nikdo nepovažuje za zcela objektivní, zároveň ovšem nejsou tak zjevně vylhané jako ty ruské. Dosavadní zkušenosti říkají, že alespoň v případě techniky se většina ruských ztrát potvrzených ukrajinským velením, zhruba 60–70 procent, potvrdí později s pomocí foto‑ či videodokumentace. V případě mrtvých a raněných mužů je to samozřejmě trochu jinak, protože takové ztráty se (naštěstí) objevují mnohem méně často. Ale obecně mají ukrajinské oficiální údaje poměrně velkou kredibilitu. Své vlastní ztráty ovšem Kyjev nehlásí.

Rusko ztrácí občany i mimo válku na Ukrajině – ve svém vlastním boji s populačním úbytkem. Ten svádí už od 90. let a do zvýšení porodnosti i snížení úmrtnosti značně investovalo. Válka může demografickou krizi prohloubit.

Jak u Kupjansku, tak Dvorične je ovšem postup ukrajinských jednotek pomalejší a postupný. Plní tak samozřejmě i tu funkci, že brání ruskému velení převelet posily směrem na jih k Lymanu, tedy do oblasti, kde je pro ruské síly situace nejvážnější.

Přes řeku probíhaly od té doby pouze malé akce, a to především jednotek zvláštního nasazení. Ovšem po úspěšné ofenzivě na začátku září postupně ukrajinská armáda zesílila tlak v této oblasti. Překročila řeku na několika místech a pokusila se obsadit i Lyman. Není jasné, jak silné tyto útoky vlastně byly, ovšem v oblasti působící jednotky (v té době snad hlavně síly „Luhanské lidové republiky“) úspěšně odolaly.

Zatím se nedá mluvit o tom, že by město bylo zcela neprodyšně obklíčeno, ale mnoho nechybí. Ráno 30. září se objevily informace, že ruské jednotky opustily městečko Jampil , jež leží jihovýchodně od Lymanu. Ruské jednotky tak se zbytkem sil spojuje pouze úzký koridor kolem městečka Zarične (na které podle některých zpráv ovšem ukrajinské jednotky už také přímo útočí).

To je tak blízko, že Ukrajinci mohou tuto cestu neustále ostřelovat ze svých pozic. Údajně ji také na dálku zaminovali raketomety (tedy raketami, které místo běžné munice nad danou oblastí vypustí miny).

Odhady se pohybují zhruba od 1 000 do 4 000 obklíčených ruských vojáků. Ruské zdroje uvádí spíše čísla nižší, ukrajinské vyšší. Vzhledem k tomu, že i některé proruské zdroje ( příklad ) uvádí číslo ve vyšší polovině tohoto rozmezí, kloníme se k názoru, že skutečný počet bude blíž spíše horní hranici.

Ukrajinské jednotky mají v oblasti nepochybně převahu – jak velkou, to samozřejmě nevíme přesně. Podle publikovaných (ruských) odhadů mají zhruba 6 000 mužů. Z ukrajinské strany se žádná přesnější čísla v tuto chvíli neobjevují.

Ruské velení se nepochybně bude snažit tlak na Lyman zmírnit. Podle některých zpráv se dělostřelectvo invazních jednotek v posledních dnech soustředí na zničení pontonových mostů přes Severní Doněc, hlavně v oblasti západně od Lymanu. Chce tak zpomalit přesun ukrajinské těžké techniky, uzavření obklíčení Lymanu na jeho západním okraji. To by mohlo obklíčeným jednotkám dát alespoň nějakou šanci uniknout.

Pokud jsou ovšem zprávy o ukrajinských útocích na okraj Zaričneho přesné, na takový ústup už je velmi pravděpodobně pozdě. Pokud by k němu mělo dojít, velmi pravděpodobně by s sebou nesl riziko velmi těžkých ztrát, protože ukrajinské jednotky cestu nejen zaminovaly, mají na ni také dobrý výhled a je v jejich dostřelu. Možná i v dostřelu běžných pěchotních zbraní. Nechceme příliš předbíhat, zdá se ovšem čím dál pravděpodobnější, že ruští velitelé nejlepší příležitost k ústupu prováhali.

Pokud je obklíčení v podstatě dokončené (jedná se o tzv. operační obklíčení), jedinou možností, jak ho odvrátit, by byl ruský protiútok. Má na to ruská armáda dost rezerv? Nebo se pokusí zaútočit s pomocí „lidských vln“ nových odvedenců? A zvládne to rychleji, než ukrajinské jednotky dokážou své pozice hlavně západně od Lymanu dostatečně posílit a zpevnit? Času ruští velitelé nejspíše nemají mnoho. A zatím se, alespoň v této části fronty, příliš nepředvedli.