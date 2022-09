Odcházejí celé vesnice. Ukrajinci na poslední chvíli mizí před ruskou anexí

Podobně jako on se v posledních dnech ze země snaží utéct další stovky Ukrajinců. Bojí se totiž, že by anexe mohla znamenat uzavření hranic. Mnoho možností ale nemají. Z obsazené Chersonské a Záporožské oblasti je totiž pro ně otevřený jen jeden checkpoint.

Na ukrajinské území se rozhodl utéct i 43letý Ljubomir Bojko se svou rodinou. „Je to vtipné. Nikdo nehlasoval, přesto jsou výsledky,“ směje se muž původem z okupované vesnice v Chersonské oblasti Hola Prystaň. S rodinou se mu podařilo dostat do centra Záporožské oblasti, města Záporoží, kde společně s dalšími čeká u centra pro uprchlíky.

Prchnout se podařilo i 46leté zdravotní sestře z Velyke Lepytychy v Chersonské oblasti Tatijaně Horobecové. Když se jí ruští vojáci ptali, kam míří, řekla, že jede se svým manželem za dětmi do Lvova, které poslali do bezpečí už před dvěma měsíci. „Nic jiného jim říct nemůžete,“ vysvětluje. I ona musela čekat tři noci na checkpointu, než je ruští pohraničníci pustili.

V druhém autě s nimi cestovala i 48letá majitelka obchodu Ljudmila Sapronová se svou rodinou. „Odjeli jsme, protože byl cítit tlak. Brána by se zavřela a my bychom nemohli odjet,“ vysvětluje. Dodává, že také nechtěla, aby se jejich třináctiletý syn Bogdan učil podle nových pravidel nastavených ruskou správou.

Pokud by se býval zapojil do řad ruské armády, hrozilo by, že by stál na opačné straně barikády než jeho otec, který bojuje za Ukrajinu.