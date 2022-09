Zprávy z bojiště: Ukrajinská ofenziva se znovu rozběhla

Proč? Protože pokud by skutečně Ukrajina chystala ofenzivu v Záporoží, ruská armáda by musela hrát o čas: ukrajinské síly mají cestu od Charkova na jih výrazně kratší než případné ruské posily (díky vzdálenosti i podobě dopravní sítě).

Teoreticky by tak Kyjev mohl přesunout své jednotky a zahájit útok rychleji, než by ruské velení mohlo vůbec zareagovat. Útok na ukrajinskou infrastrukturu ve dnech po 10. září tedy mohl mít za úkol ukrajinský přesun výrazně zpomalit a dát Moskvě čas záporožskou frontu posílit – což se skutečně podle celé řady zdrojů v posledních dvou týdnech dělo.

Ukrajinským jednotkám se postupně podařilo ovládnout lesy kolem řeky a pak v posledních několika dnech podle řady i ruských zdrojů prorazily do otevřeného terénu za nimi. Pronikly skrze ruskou obranu směrem na severovýchod, pak se zřejmě stočily dále na východ směrem k vesnici Makiivka , kde leží most přes jinak poměrně bažinaté údolí říčky Žerebec (ta stejně jako Oskol teče prakticky přesně od severu na jih).

To se znovu nezdá být příliš pevná obranná linie, a je tedy otázkou, zda by ji ruské a proruské síly mohly udržet. Pokud ne, byl by to pro ně katastrofální vývoj událostí. V takovém případě by hrozilo, že ukrajinské jednotky budou moci zaútočit například na Severodoněck či Lysyčansk. A tím vymazat velkou část tvrdě vykoupených ruských územních zisků v oblasti.