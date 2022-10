Rusové útočí hlavně v noci. Ukrajinci se bojí, že chtějí Cherson vymazat z mapy

V ukrajinských Dudčanech, malé vesnici na severovýchodě Chersonské oblasti, žila dvaasedmdesátiletá Rosalija Kovalčuková od roku 1968. S manželem tam už před lety postavili dům. „Přestěhovali jsme se do něj, když mi bylo sedmnáct,“ vzpomíná pro britský list The Guardian Ukrajinka.

Teď ale byla nucena svůj domov opustit. Dudčany, jeden z odrazových můstků na řece Dněpr směrem do Chersonu, jsou totiž přímo uprostřed zuřících bojů. A podle Západu jde o oblast, která dost možná dokáže rozhodnout celou válku na Ukrajině.

Teď zůstává dvaasedmdesátiletá Ukrajinka v tělocvičně ve městě Kryvyj Rih, severně od Chersonu. Právě tam bylo pro uprchlíky, jako je ona, připraveno na sedmdesát lůžek. „Sedíme a modlíme se. Bůh ví, jestli budu mít to štěstí vrátit se domů,“ dodává .

Rusové by po ztrátě Chersonu museli zapomenout na ovládnutí dalších velkých měst na jihu Ukrajiny. Ústup by snížil autoritu Kremlu u ruské veřejnosti i v zahraničí.

Předpokládá se, že boje v příštích několika týdnech ještě zesílí. Cherson je totiž pro obě strany konfliktu zásadní: Rusové by po jeho ztrátě museli zapomenout na ovládnutí dalších velkých měst na jihu Ukrajiny.

„Cherson je klíčem k celému jižnímu regionu. Jeho ovládnutí by Ukrajině umožnilo zaměřit se na klíčové zásobovací trasy ruských sil. Rusové se pokusí udržet si nad ním kontrolu všemi prostředky,“ řekl agentuře AP ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov.

Ukrajinská protiofenzíva, zahájená v létě, si ale postupně připisuje jeden úspěch za druhým a v posledních několika týdnech se jí daří znovu dobývat vesnice v regionu. Moskvou jmenovaný guvernér Chersonské oblasti Vladimir Saldo minulou středu uvedl, že 50 až 60 tisíc lidí z regionu bude během příštích deseti dnů přesídleno do Ruska, protože ukrajinské síly pokračují v postupu.

V poslední době se spekuluje také o tom, že Rusové evakuaci místních nařídili, aby mohli Cherson úplně vymazat z mapy. To by pro ně totiž zřejmě mohlo být snesitelnější než ztratit nad městem kontrolu.

„Krvácí mi srdce. Žili jsme v míru, jak se tohle stalo?“ povzdechla si pro The Guardian evakuovaná z Chersonské oblasti, Anna Kovalová.

„Ruské rakety sem přilétají, když lidé hluboce sní,“ popsal pro britský deník The Guardian guvernér Záporožské oblasti Oleksandr Starukh. „Rusové nejčastěji útočí ve dvě, čtyři a šest hodin ráno,“ doplnil . Za poslední týdny zemřely v Záporoží při nočních terorech desítky civilistů.

Každou noc tak teď obyvatelé Záporoží usínají s obavami. Dvaatřicetiletá Tatiana Drobotiová uvádí, že sirény se často spustí až po zásahu rakety. „Ostřelování mě probudí, tak si vezmu polštář, teplé oblečení a jdu třeba do koupelny. Hledám místo, kde nejsou okna, protože nemáme čas jít do úkrytu. Vycházet z domu je prostě příliš nebezpečné,“ vysvětluje, co si téměř každou noc s manželem prožívají.