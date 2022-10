Rusové vzkazují, že když se nevzdáme, zabijí nás, říká veterán z Donbasu

Na pražský kongres hnutí Volt dorazil Mychajlo Pobigaj trochu se zpožděním a viditelně unavený. „Cestoval jsem z Mykolajivu, bylo to dlouhé, na ukrajinské-polské hranici jsem navíc musel čekat osm hodin,“ vypráví na úvod rozhovoru, který poskytl redakci Seznam Zpráv, 32letý ukrajinský válečný veterán a zakladatel ukrajinské pobočky progresivistického hnutí.

V Mykolajivu, odkud dorazil, je nyní složitá situace. Ruské ostřelování zažívají tamní obyvatelé každý den. Někdy rakety míří na infrastrukturní objekty, jindy i na školy nebo obytné čtvrti. „Vzkazují tím, že když se nevzdáme, zabijí nás. Zapomněli ale, že my se budeme bránit. Naším cílem je znovu dobýt naše území a osvobodit vlast, za to bojujeme,“ zdůrazňuje Mychajlo.

On sám má s ruskou agresí dlouhé zkušenosti. Poté, co dokončil univerzitu, nastoupil do armády a krátce poté přišel rok 2014 a začala válka na Donbase. „Od prvních dnů jsem se jí účastnil, jsem tedy válečný veterán,“ říká.