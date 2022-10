Útok na Krymský most: Rána pro ruskou hrdost, problém pro infrastrukturu

Záznamy z místa činu kolující po sociálních sítích nicméně ukazují, že ohořelá železniční část a do vody zřícený silniční úsek nevypovídá o tom, že by mohla být rekonstrukce otázkou dnů.

Co to tedy bude pro momentálně odtržený Krym od ruského území znamenat, tak zatím jasné není.

Most z Krymu do Ruska představuje i symbolickou hodnotu. Moskva se totiž po anexi Krymu v roce 2014 zavázala, že ho propojí s Ruskou federací. Předchozí diskuze o možné výstavbě mostu, které probíhaly celé století se nikdy ve skutečnosti neproměnily. To chtěl prezident Putin změnit. Neobešlo se to ale bez technických výzev. Problémy například při výstavbě způsobily metrové nánosy bahna na dně moře.