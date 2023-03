S explozí Nord Streamu nemáme nic společného, brání se Kyjev

Americký deník The New York Times v úterý vydal zprávu citující zpravodajské informace, kterými disponují představitelé USA. Vyplývá z nich, že explozi Nord Streamu mohla mít na svědomí proukrajinská skupina. Neexistují však důkazy o tom, že by do operace byl zapojen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jeho vojenští velitelé nebo že by skupina jednala na pokyn ukrajinských vládních činitelů.