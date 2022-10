Sacharovovu cenu získal statečný ukrajinský lid

Letošním laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení se stal „statečný ukrajinský lid“. Oznámila to ve středu předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Ukrajina se už od konce února brání agresi sousedního Ruska.

„Toto ocenění je určeno Ukrajincům, kteří bojují na místě. Těm, kteří byli nuceni uprchnout. Těm, kteří ztratili své příbuzné a přátele. Všem těm, kteří se postavili a bojují za to, v co věří. Vím, že statečný ukrajinský lid se nevzdá a my také ne,“ doplnila.